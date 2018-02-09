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Корейцы принесли на Олимпиаду российский флаг
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Корейцы принесли на Олимпиаду российский флаг 

Рамблер 9 февраля 2018
«Спорт-Экспресс» сообщает, что 9 февраля корейские болельщики принесли флаг России на соревнования по фигурному катанию.
>> Мутко прокомментировал решение CAS
По данным издания, флаг был замечен на трибунах во время выступления фигуриста Михаила Коляды.
Twitter/Спорт-Экспресс
Россиянин стал восьмым в короткой программе командного олимпийского турнира. Он получил за короткую программу 74,36 балла и принес в копилку фигуристов три очка. Первое место занял японец Сёма Уно, набравший 103,25 балла.
Пятого декабря прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года. На Играх не прозвучит российский гимн, не будет там и флага РФ. Ни один сотрудник Минспорта не будет аккредитован на соревнования. Членство Олимпийского комитета России в МОК приостановлено.
Российские спортсмены, не замешанные в допинг-скандале, смогут выступить на Играх под нейтральным флагом как «олимпийские атлеты из России».
В январе 2018-го в Оргкомитет зимних Олимпийских игр-2018 сообщили, что болельщики не смогут проносить на трибуны флаг страны, не участвующей в турнире. При этом директор Дома болельщиков Олег Румянцев заявлял, что запрет МОК на использовании символики страны не распространяется на рядовых зрителей.
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