Корейцы принесли на Олимпиаду российский флаг

«Спорт-Экспресс» сообщает, что 9 февраля корейские болельщики принесли флаг России на соревнования по фигурному катанию.

По данным издания, флаг был замечен на трибунах во время выступления фигуриста Михаила Коляды

Twitter/Спорт-Экспресс

Россиянин стал восьмым в короткой программе командного олимпийского турнира. Он получил за короткую программу 74,36 балла и принес в копилку фигуристов три очка. Первое место занял японец Сёма Уно , набравший 103,25 балла.

Пятого декабря прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года. На Играх не прозвучит российский гимн, не будет там и флага РФ. Ни один сотрудник Минспорта не будет аккредитован на соревнования. Членство Олимпийского комитета России в МОК приостановлено.

Российские спортсмены, не замешанные в допинг-скандале, смогут выступить на Играх под нейтральным флагом как «олимпийские атлеты из России».