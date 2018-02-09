Авербух счел чудовищным подбор слов в реакции МОК

«Смешат заявления МОК в адрес CAS. Когда что-то идет не по их сценарию, они начинают говорить о реформировании CAS, но как только их все устраивает — выступают с приветствиями. Само слово «приветствие» в таком контексте выглядит чудовищно. Ведь их детей, а олимпийцы — это дети МОК, не пускают на Игры. Все это настолько безумно, что не поддается здравомыслию и нормальной человеческой логике», — передает РИА «Новости» слова Авербуха. Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух заявил, что сообщение МОК о том, что он приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 россиян на недопуск на Игры-2018, выглядит чудовищно.

«К сожалению, ничего удивительного не произошло. Мы должны быть благодарны CAS за решение, которое вернуло нам первое общекомандное место в Сочи, вернуло нашим ребятам заслуженные олимпийские медали. Это самое важное. Даже если бы сегодня ребят допустили, в такой нервотрепке, которая происходила в последний месяц, было бы опрометчиво ждать от них больших результатов», — сказал Авербух. Он рассказал, что от недопущенных спортсменов сложно было бы ждать высоких результатов из-за невозможности подготовиться к Играм в нормальной атмосфере.

«Возможно, так даже лучше, чем надрывать себя в психологической и физической растренированности. Дальше будут этапы Кубков мира, чемпионаты мира. Конечно, Олимпиада — главный турнир, но сейчас ситуация была критической», — добавил Авербух. Он отметил, что Олимпиада — не тот турнир, в котором можно побежать соревноваться сразу после того, как тебе разрешили.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) приветствовал решение панели Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившей апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде-2018.