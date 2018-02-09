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Российские болельщики флагами поддержали фигуристов на ОИ
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Российские болельщики были самыми громкими на соревнованиях по фигурному катанию на ОИ 

ТАСС 9 февраля 2018
Фото: ТАСС
Российские болельщики на олимпийских соревнованиях по фигурному катанию стали самыми громкими. Как передает корр. ТАСС с места событий, внушительная группа поддержки команды олимпийских атлетов из России заняла практически целый сектор Ледового дворца в южнокорейском Пхёнчхане, где в пятницу стартовал командный турнир по фигурному катанию, откуда практически оглушила соседние трибуны скандированием "Olympic athletes, Russia — победа будет наша".
В париках цвета российского триколора, с флагами и плакатами неравнодушные соотечественники приветствовали Михаила Коляду и пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов, которые представили короткие программы. Коляде прокат не удался, он стал лишь восьмым, зато Тарасова и Морозов короткую программу выиграли, что позволило россиянам подняться на третью позицию.
"Мы все из разных городов — кто-то из Москвы, кто-то из Питера, да еще много откуда. Кто-то приехал волонтером в Дом спорта, которые сегодня открывается", — рассказала ТАСС Инна Егорова, волонтер Дома спорта.
"Мы уже тут все перезнакомились. Мы очень болеем за наших ребят, так сильно болеем, что нас тут, кажется, местные за сумасшедших принимают, — также сообщила Егорова. — Когда Коляда падать с прыжков начал, расплакалась. "Россия в нашем сердце" — многие из нас стали участниками этой акции", — добавила она.
Болельщики задали хороший спортивный тон турниру. Многие с удовольствием делали селфи на фоне российской трибуны. А фигуристы Тарасова и Морозов признались, что для них такая поддержка дорогого стоит. Акция "Россия в моем сердце" была запущена незадолго до Игр и стала не только способом поддержки российских олимпийцев, но и просто патриотической, объединяющей страну.
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от выступления на Олимпийских играх 2018 года из-за нарушения антидопинговых правил. При этом чистые спортсмены получили допуск к Играм, они выступают под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.
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