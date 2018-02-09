Российские болельщики флагами поддержали фигуристов на ОИ

Российские болельщики были самыми громкими на соревнованиях по фигурному катанию на ОИ

Российские болельщики на олимпийских соревнованиях по фигурному катанию стали самыми громкими. Как передает корр. ТАСС с места событий, внушительная группа поддержки команды олимпийских атлетов из России заняла практически целый сектор Ледового дворца в южнокорейском Пхёнчхане, где в пятницу стартовал командный турнир по фигурному катанию, откуда практически оглушила соседние трибуны скандированием "Olympic athletes, Russia — победа будет наша".

"Мы все из разных городов — кто-то из Москвы, кто-то из Питера, да еще много откуда. Кто-то приехал волонтером в Дом спорта, которые сегодня открывается", — рассказала ТАСС Инна Егорова, волонтер Дома спорта. "Мы уже тут все перезнакомились. Мы очень болеем за наших ребят, так сильно болеем, что нас тут, кажется, местные за сумасшедших принимают, — также сообщила Егорова. — Когда Коляда падать с прыжков начал, расплакалась. "Россия в нашем сердце" — многие из нас стали участниками этой акции", — добавила она. В париках цвета российского триколора, с флагами и плакатами неравнодушные соотечественники приветствовали Михаила Коляду и пару Евгения Тарасова Владимир Морозов , которые представили короткие программы. Коляде прокат не удался, он стал лишь восьмым, зато Тарасова и Морозов короткую программу выиграли, что позволило россиянам подняться на третью позицию.

Болельщики задали хороший спортивный тон турниру. Многие с удовольствием делали селфи на фоне российской трибуны. А фигуристы Тарасова и Морозов признались, что для них такая поддержка дорогого стоит. Акция "Россия в моем сердце" была запущена незадолго до Игр и стала не только способом поддержки российских олимпийцев, но и просто патриотической, объединяющей страну.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от выступления на Олимпийских играх 2018 года из-за нарушения антидопинговых правил. При этом чистые спортсмены получили допуск к Играм, они выступают под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.