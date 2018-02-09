Забияко и Энберт заменят Тарасову и Морозова

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заменят Евгению Тарасову и Владимира Морозова в произвольной программе в соревнованиях спортивных пар командного турнира на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
Тарасова и Морозов заняли первое место в короткой программе, принеся команде олимпийских атлетов из России 10 баллов. Олимпийские атлеты из России после двух видов вместе со сборной Японии делят третье место. Первое место занимают канадцы, второе — американцы.