Забияко и Энберт заменят Тарасову и Морозова

Забияко и Энберт выступят в произвольной программе командного турнира ОИ-2018

Тарасова и Морозов заняли первое место в короткой программе, принеся команде олимпийских атлетов из России 10 баллов. Олимпийские атлеты из России после двух видов вместе со сборной Японии делят третье место. Первое место занимают канадцы, второе — американцы.