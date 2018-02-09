Ещё
Дважды упавший Коляда причинил боль Тарасовой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дважды упавший Коляда причинил боль Тарасовой 

Дни.ру 9 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Татьяна Тарасова раскритиковала Михаила Коляду. Заслуженный тренер считает, что у фигуриста нет чемпионского характера.
"Получилось, что откатал без трех элементов. На это тяжело даже смотреть. Он не боролся, не катался. Он так всегда делает, он никогда не борется. У него большой прыжок, он очень легкий, и фигуристы, у которых есть такой шикарный прыжок, обычно не борются. Или идеально, или никак. Но здесь соревнования и говорить что-либо бесполезно", — приводит слова Татьяны Тарасовой РБК.
>> Ягудин пристыдил российского фигуриста
Тренер считает, что все ошибки Коляды, которые привели к фиаско на Олимпиаде, связаны именно с характером спортсмена. Поэтому, заявила Тарасова, Федерации фигурного катания России стоило отправить на Олимпийские игры в Пхенчхане Сергея Воронова. Уже возрастной спортсмен вылетел из сборной после одной обидной ошибки, однако показывает стабильно высокий результат. Так, в этом соревновательном сезоне фигурист выиграл один из этапов серии Гран-при.
"Даже неловко, но хочется вспомнить Сережу Воронова, который бы так просто не отдал. Когда ты всю жизнь горел и горишь, хочешь закончить по-человечески… У него большой опыт. Получается, он один раз споткнулся и вылетел из сборной", — сокрушалась Тарасова.
Отметим, что Воронов потерял свое место в сборной после неудачного выступления на чемпионате России. Там спортсмен занял четвертое место, пропустив вперед вице-чемпиона страны Дмитрия Алиева, который в итоге и поехал в Пхенчхан.
Напомним, Михаил Коляда дважды упал на лед во время выступления командных соревнований фигуристов на Играх-2018. Спортсмен стал восьмым в короткой программе. Своим неудачным прокатом он сильно осложнил россиянам борьбу за призовые места. Михаил получил от судей 74,36 балла. После провального выступления фигурист не стал останавливаться в микст-зоне для интервью.
Дни.ру: последние новости
Медведеву уличили в обмане Евгения Медведева отказалась ехать на чемпионат мира Выигравшая Олимпиаду российская фигуристка пожаловалась на "самое поганое"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Стало известно, за что платят Акинфееву
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Прояснилась ситуация с ЧМ-201844
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение