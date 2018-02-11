Жулин пошутил про надпись ОАR на форме россиян

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал выступление Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва, занявших третье место в короткой программе командного турнира фигуристов (короткий танец).
Он также отметил поддержку болельщиков.
«Очень хороший прокат. Раз в румбе поставили второй уровень, значит, там что-то было. Судьи же для того и сидят, чтобы что-то увидеть. Наши болеют здорово. Ожидал такой поддержки. Русские всегда очень здорово поддерживают. Единственное — смущает название ОАР (Olympic Athlete from Russia). Такое ощущение, что мы Объединённые Арабские Эмираты. Ну, зато все знают, что мы русские», — передаёт слова Жулина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.