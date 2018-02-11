Ещё
Жулин пошутил про надпись ОАR на форме россиян
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жулин: смущает название ОАР — будто мы Объединённые Арабские Эмираты 

Чемпионат.com 11 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал выступление Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва, занявших третье место в короткой программе командного турнира фигуристов (короткий танец).
>> Российские олимпийцы смогут носить шапку с триколором
Он также отметил поддержку болельщиков.
«Очень хороший прокат. Раз в румбе поставили второй уровень, значит, там что-то было. Судьи же для того и сидят, чтобы что-то увидеть. Наши болеют здорово. Ожидал такой поддержки. Русские всегда очень здорово поддерживают. Единственное — смущает название ОАР (Olympic Athlete from Russia). Такое ощущение, что мы Объединённые Арабские Эмираты. Ну, зато все знают, что мы русские», — передаёт слова Жулина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Чемпионат.com: последние новости
Фигурное катание. Полина Трусова – два четверных прыжка, русская сенсация Медведева: врач сказала, что восстановление займёт два месяца Фигурист Ерохов победил на чемпионате мира среди юниоров, Даниелян — 2-й
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Стало известно, за что платят Акинфееву
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Прояснилась ситуация с ЧМ-201844
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение