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Тарасова: Мутко даже «мяу» не сказал
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Тарасова: Путин извинился за допинговые скандалы, а Мутко даже «мяу» не сказал 

Газета.Ru 11 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала допинговый скандал перед Олимпийскими играми в Пхенчхане. Слова специалиста приводит "Комсомольская правда".
"Олимпиады всегда были горячими точками. Это ведь тоже чем-то похоже на войну. Борьба с собой, борьба за результат. И слово "победа" одинаково важно и для спортсменов, и для солдат", — сказала Тарасова.
Также она отметила, что мы не знаем всей правды скандала, о которой можно только догадываться.
"Но с нами поступили очень жестко. Чужие или свои? Чужие. Но свои тоже. Потому что не защитили. Даже Путин извинился перед спортсменами. Только умный, сильный человек способен извиниться. А вот министр спорта Мутко, при котором все случилось, даже "мяу" не сказал", — добавила Тарасова.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Америка не может победить Россию в честной борьбе.
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