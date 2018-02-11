Тарасова: Мутко даже «мяу» не сказал

"Но с нами поступили очень жестко. Чужие или свои? Чужие. Но свои тоже. Потому что не защитили. Даже Путин извинился перед спортсменами. Только умный, сильный человек способен извиниться. А вот министр спорта Мутко, при котором все случилось, даже "мяу" не сказал", — добавила Тарасова.

Также она отметила, что мы не знаем всей правды скандала, о которой можно только догадываться.