Серебро не выбило россиян из колеи

Федерация фигурного катания России ответила Вагнер за Загитову

— Россия завоевала серебро в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх, уступив победу канадцам. Международный олимпийский комитет уже поздравил их с этим результатом. А как вы оцениваете такое достижение?

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков:

— В той ситуации, в которую нас поставили, второе место — это победа. Не могу сказать, достижение это или не достижение, но, во всяком случае, это победа.

Почетный президент ФФККР Валентин Писеев:

— Надо поздравить команду с серебряной медалью. Учитывая, что наша сборная молодая и перспективная, — это неплохо. Все старались: у кого-то получилось на 100%, а у кого-то меньше. Я думаю, что если бы каждому удалось показать себя на максимум, то мы могли бы взять золото. Но спорт есть спорт.

Так что передаю мои поздравления. Все ребята молодцы. У них есть хорошие перспективы как на этой Олимпиаде, так и в будущем. Наше фигурное катание сейчас находится в очень хорошем состоянии.

— Михаил Коляда выступил не очень хорошо в короткой программе среди одиночников, но в произвольной сумел преобразиться и занял второе место. Что стало причиной таких перепадов?

А. Г. : — В этот раз наша сборная довольно молода. Все спортсмены, за исключением Екатерины Бобровой Дмитрия Соловьева , которые уже участвовали в Олимпийских играх в Сочи — 2014, — это молодежь. Олимпиада — психологически очень сложное соревнование. Помимо всего прочего,

это был командный турнир, а не личный, что накладывает дополнительный груз ответственности на плечи еще недостаточно опытных спортсменов. Естественно, что вначале выступление у Коляды получилось таким. Сегодня же Михаил показал все, что мог, и поборолся.

Не то что бы он уже освоился, но, конечно, выступил лучше.

В. П. : — Коляда — парень в общем-то интересный. Я к нему очень хорошо отношусь. Но, наверное, Олимпиада и все разговоры вокруг нее, как и вся обстановка, в которую он попал, привели к тому, что Михаил не выдержал психологически в короткой программе.

Во второй день он катался увереннее. В личном первенстве результат Коляды должен быть лучше.

Конечно, если бы начало командного турнира получилось не таким, как оно вышло у Михаила, то все было бы по-другому. Мы вполне могли бороться за первое место.

Александра Энберта. Но еще лучше бы стало, если бы в команде присутствовала пара Столбова / Климов. Тогда можно было бы в парном катании добиться более высокого результата, чем третье место в произвольной программе в исполнении Натальи Забияко

— Сегодня произвольную программу показывали и женщины-одиночницы. Алина Загитова победила с отрывом более чем в 20 баллов от ставшей второй американки Мирай Нагасу.

А. Г. : — Алина молодец, как и вообще наши девчонки.

Женя Медведева прекрасно прокатала короткую программу, побив собственный мировой рекорд. А сегодня уже показала класс и Алина, для которой — можете себе представить! — это первый сезон на взрослом уровне. И сразу же такое достижение — плюс на Олимпийских играх. Здесь можно только высказать поздравления. Нервы у девочек не стальные, но они все молодцы.

В. П. : — Что Медведева, что Загитова — это уникальные девочки. Между ними будет очень интересное соревнование в личном первенстве. Соперницы тоже не дремлют. То, что показала американка Нагасу, выглядело очень уверенно. Но я все равно думаю, что наши будут лучше — а уж кто из них, Медведева или Загитова, покажут соревнования.

— Американская фигуристка Эшли Вагнер в своем твиттере выразила мнение, что программа Загитовой смотрится хаотично, поскольку вначале почти ничего не происходит, а потом резко идет много прыжков. «Это не программа, это не выступление», — написала Вагнер. Какими аргументами можно было бы ответить на эту критику?

В. П. : — Есть правила, которые дают преимущества фигуристам, исполняющим наиболее сложные элементы, в частности, прыжковые, во второй половине программы.

Для Вагнер удивительно, что Медведева и Загитова четко следуют этим правилам. Они настолько готовы, что могут во второй половине все это исполнить. Американка же не в состоянии построить свою программу таким образом, поэтому ей, должно быть, странно, как это можно так делать. А, оказывается, можно, только надо для этого быть Загитовой или Медведевой.

— А что по поводу пар?

А. Г. : — Боброва с Соловьевым хорошо выступили в танцах. А в произвольной программе спортивных пар неплохо показали себя Забияко и Энберт, которым выпала участь выступать в командных соревнованиях. Вы ведь знаете, что у нас не получила приглашение на Игры Столбова, и их дуэт с Климовым не смог принять участие в Олимпиаде.

А ведь это очень опытные спортсмены — олимпийские чемпионы командного турнира и серебряные призеры индивидуальных соревнований в Сочи-2014. По плану, именно они должны были катать произвольную программу в Пхенчхане, но получилось вот так, и Наташе с Сашей пришлось их заменить.

Было сложно, но они справились с поставленной задачей.

— Замена была сделана, чтобы предоставить отдых Тарасовой и Морозову?

А. Г. : — Да. Если вы заметили, многие команды делали замены, которых можно было произвести только две. Личные соревнования в парном катании начинаются через два дня после произвольного выступления в командном турнире, так что было бы сложно откатать обе программы подряд.

Также сегодня произвольную программу показали Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, которые стали третьими после американцев Майи и Алекса Шибутани и канадцев Тессы Вирчу и Скотта Моира. Как вы можете оценить их выступление? Почему они часто становятся третьими на международных соревнованиях?

А. Г. : — Трудно объяснить, почему ребята стали только третьими. Оценки выставляют судьи. Есть и техническая часть, и художественная — компоненты программы. Я в силу своей должности не могу давать оценок судейству. Но, конечно же, Тесса и Скотт — очень опытные спортсмены, олимпийские чемпионы Ванкувера-2010 и серебряные призеры Сочи-2014. С ними соревноваться очень сложно.

А что касается американцев, то наши ребята боролись с ними, и, если и проигрывали, то совсем немного.

В. П. : — В танцах на льду канадцы были явно лучше и наших, и американцев. Боброва и Соловьев выступили уверенно — что в короткой, что в произвольной программе (особенно в произвольной, которая производит очень сильное впечатление). Американцы обошли россиян в борьбе за второе место? У них больше опыта, они более титулованные спортсмены.

К тому же пару Шибутани отличает четкое исполнение отдельных элементов. Здесь они хороши. По этой причине они получили больше за технику, чем наши. В личном первенстве будет интересная борьба. В танцах будет очень непросто.