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МОК поддержал камин-аут фигуриста из США
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МОК поддержал камин-аут американского фигуриста Риппона 

Газета.Ru 13 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро поддержала камин-аут американского фигуриста Адама Риппона. Слова чиновника приводит "Спорт-Экспресс".
Риппон и его соотечественник Гас Кенворти стали первыми открытыми спортсменами-геями в истории Олимпийских игр.
"Многообразие МОК — это то, к чему мы стремимся, это наши олимпийские цели. Это тот сигнал, который мы посылаем миру, так что можем только приветствовать такие поступки, это фантастика", — сказал Руджеро.
Следить за развитием событий четвертого дня Олимпиады вы можете в онлайн-трансляции "Газеты.Ru".
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