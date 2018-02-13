Траньков: дал бы Коляде «леща»

Траньков: если бы выступал на этой Олимпиаде — дал бы Коляде леща

«Что бы я сказал Мише Коляде? Так кататься нельзя. Он видимо не понял, что такое командный турнир. Если ты хочешь быть чемпионом и голоден до побед, нужно настраиваться в два раза сильнее. Выходить и так кататься на Олимпийских игр — это не лучший вариант. После его выступления я сказал, что слава богу, не выступаю на этом командном турнире. Если бы я его в раздевалке увидел, дал бы леща», — сказал Траньков в прямом эфире ОКР ТВ. Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Максим Траньков прокомментировал выступление Михаила Коляды в командном турнире на Олимпийских играх в Пхёнчхане. В короткой программе россиянин стал восьмым, в произвольной — вторым. В итоге Коляда завоевал серебро командных соревнований.