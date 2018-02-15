Фигурист Рогонов: мы выходили бороться

"Мы выходили бороться. Не знаю, что произошло. Почему продолжили после падения? Одна ошибка еще ничего не значит, нужно катать программу дальше. Отыгрывать, что что есть. А когда ошибки следуют одна за другой, сложно на что-то претендовать", — сказал Роганов.

"Что сказал тренер? Поздравил с окончанием Олимпиады. На самом деле все уже было сказано на тренировках. Здесь надо было просто выходить и показывать все, что наработали. Правильно настраиваться. Лично я подходил к этому старту как к любому другому, будь то финал Кубка России в Саранске или чемпионат мира.

Совершенно не думал о том, что это Игры. В паре все зависит от состояния двух людей. Никакого волнения у Кристины я не чувствовал. Что же до меня, то простудился. Немного болею", — добавил фигурист.

По итогам произвольной программы Кристина Астахова и Рогонов набрали 123,93 балла (194,45 в сумме).