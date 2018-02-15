Ещё
Фигурист Рогонов: мы выходили бороться
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фигурист Рогонов: мы выходили бороться 

Газета.Ru 15 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российский фигурист Алексей Рогонов подвел итоги произвольной программы на Олимпийских играх в Пхенчхане. Слова спортсмена передает спецкор "Газеты.Ru" Дмитрий Окунев.
"Мы выходили бороться. Не знаю, что произошло. Почему продолжили после падения? Одна ошибка еще ничего не значит, нужно катать программу дальше. Отыгрывать, что что есть. А когда ошибки следуют одна за другой, сложно на что-то претендовать", — сказал Роганов.
"Что сказал тренер? Поздравил с окончанием Олимпиады. На самом деле все уже было сказано на тренировках. Здесь надо было просто выходить и показывать все, что наработали. Правильно настраиваться. Лично я подходил к этому старту как к любому другому, будь то финал Кубка России в Саранске или чемпионат мира.
Совершенно не думал о том, что это Игры. В паре все зависит от состояния двух людей. Никакого волнения у Кристины я не чувствовал. Что же до меня, то простудился. Немного болею", — добавил фигурист.
По итогам произвольной программы Кристина Астахова и Рогонов набрали 123,93 балла (194,45 в сумме).
Газета.Ru: последние новости
Фигуристка Медведева рассказала о смене гражданства Трусова рада успешному исполнению четверных прыжков больше, чем победе на ЮЧМ В Японии сняли документальный фильм о фигуристке Медведевой
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Стало известно, за что платят Акинфееву
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Прояснилась ситуация с ЧМ-201844
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение