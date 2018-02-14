Астахова и Рогонов побили личный рекорд в Пхенчхане

Российские фигуристы Астахова и Рогонов откатали короткую программу с личным рекордом

Судьи оценили прокат спортсменов из России в 70,52 балла.

Как уточнила газета «Известия» , до вступления представителей Китая Сяоюй Юй и Хао Чжана Астахова и Рогонов были первыми.

Китайцы набрали 75,58 балла, тем самым передвинув россиян на второе место. Третий результат пока принадлежит спортсменам из КНДР — Таэ Ок Рем и Чу Сик Ким.