Астахова и Рогонов побили личный рекорд в Пхенчхане

Пара российских фигуристов Кристины Астаховой и Алексея Рогонова на Олимпийских играх побила свой личный рекорд в короткой программе, сообщила «Газета.ru».
Судьи оценили прокат спортсменов из России в 70,52 балла.
Как уточнила газета «Известия», до вступления представителей Китая Сяоюй Юй и Хао Чжана Астахова и Рогонов были первыми.
Китайцы набрали 75,58 балла, тем самым передвинув россиян на второе место. Третий результат пока принадлежит спортсменам из КНДР — Таэ Ок Рем и Чу Сик Ким.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет «забыл» пригласить на Олимпиаду двух российских спортсменов. Участие в соревнованиях могли принять конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов.