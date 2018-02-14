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Астахова и Рогонов побили личный рекорд в Пхенчхане
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Российские фигуристы Астахова и Рогонов откатали короткую программу с личным рекордом 

360tv.ru 14 февраля 2018
Фото: 360tv.ru
Пара российских фигуристов Кристины Астаховой и Алексея Рогонова на Олимпийских играх побила свой личный рекорд в короткой программе, сообщила «Газета.ru».
Судьи оценили прокат спортсменов из России в 70,52 балла.
Как уточнила газета «Известия», до вступления представителей Китая Сяоюй Юй и Хао Чжана Астахова и Рогонов были первыми.
Китайцы набрали 75,58 балла, тем самым передвинув россиян на второе место. Третий результат пока принадлежит спортсменам из КНДР — Таэ Ок Рем и Чу Сик Ким.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет «забыл» пригласить на Олимпиаду двух российских спортсменов. Участие в соревнованиях могли принять конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов.
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