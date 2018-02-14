Российские фигуристы стали вторыми на ОИ

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в короткой программе в соревновании спортивных пар на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
По итогам выступления россияне набрали 81.68 балла. Первыми стали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун (82.39), третье место заняли представители Канады Мэйган Дюамельи и Эрик Рэдфорд (76.82).
Другая российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт (74.35) заняла девятое место, а Кристина Астахова и Алексей Рогонов (70,52) стали десятыми.