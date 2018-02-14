Загитова и Коляда стали заслуженными мастерами спорта

Фигуристам Загитовой и Коляде присвоено звание заслуженного мастера спорта РФ

Загитова является чемпионкой Европы 2018 года. Коляда дважды завоевывал бронзу чемпионатов Европы, также он является серебряным призером командного чемпионата мира. Забияко и Энберт ранее становились третьими на чемпионате Европы.