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Тарасова: российские пары показали идеальное катание
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Тарасова: российские пары показали идеальное катание в короткой программе на ОИ 

ТАСС 14 февраля 2018
Фото: ТАСС
Катание российских фигуристов в короткой программе в соревновании пар на Олимпиаде в Пхёнчхане было идеальным. Такое мнение журналистам высказала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
По итогам короткой программы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми (81,68 балла — лучший результат в карьере), Наталья Забияко и Александр Энберт — восьмыми (74,35), Кристина Астахова и Алексей Рогонов — 10-ми (70,52).
"Все молодцы сегодня, у всех сегодня идеальные программы. У наших просто идеальный прокат, наши просто потрясающе катали, все чисто", — сказала Тарасова.
Выиграли короткую программу китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (82,39). "У китайцев просто выброс дороже, причем она чиркнула ногой, но ей не отметили", — добавила Тарасова.
Спортивные пары представят произвольную программу 15 февраля.
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