Меньше балла. Тарасова и Морозов бьются за золото

После короткой программы олимпийского турнира спортивных пар определились два претендента на победу. И эти претенденты — пары из Китая и России. Двух лидеров разделяет всего 0,71 балла. Это ничтожно мало, но в борьбе на уровне Олимпиады мелочей не бывает. Остальные отстают на 5 баллов даже при очень лояльном судействе. Их осталось двое

Выступление двух пар выделялось среди всех. Действующие чемпионы мира Вэньцзин Суй и Хань Цун выступали в предпоследней разминке и показали прокат невероятного уровня. Они не выступали в командном турнире, но в личном вышли на лёд и всё сделали. Все элементы четвертого уровня, отличные плюсы и оценка 82,39 — в нынешнем сезоне они так ещё не катались. Вопрос был только в том, кто сможет приблизиться к ним. Или даже опередить.

Ответ был получен только после выступления последней пары — Евгении Тарасовой Владимира Морозова . В командном турнире двукратные чемпионы Европы и бронзовые призёры чемпионата мира обыграли в короткой программе всех, установив новый персональный рекорд. Вышли на личный турнир и откатали ещё лучше! Все элементы на четвертый уровень и с отличными плюсами. 81,68 — новый личный рекорд и минимальное отставание от китайцев.

После проката лидеров сборной России претендентов на золото осталось двое. Отставание остальных, похоже, слишком велико. Хотя и не критично в случае ошибок россиян и китайцев. «Ты сдвоил?»

Лидеры сезона Алёна Савченко Бруно Массо из сборной Германии не смогли сделать тройной сальхов — у партнёра получился только двойной, и во время тройного выброса флипа Савченко задела лёд второй ногой. Сразу после проката Алёна спросила у партнёра: «Ты сдвоил?», получила утвердительный ответ и расстроенная покатилась к бортику.

Для Алёны Савченко это пятая Олимпиада и последний шанс на золото. Теперь этот шанс минимален.

После короткой программы немецкая пара идёт четвёртой с минимальным отставанием от канадцев Мэйган Дюамель Эрика Рэдфорда . При этом судьи не обратили внимание, что тройной лутц был не параллельным — фигуристы сделали его один за другим, и не совсем никак не наказали их за ту же ошибку на тройном выбросе лутце, что и у Савченко.

Обе пары проигрывают россиянам и китайцам 5 баллов. С таким отставанием небольшие шансы на золото у них ещё остаются, но совсем рядом другие пары. Рекорды один за другим

Те, кто ниже канадцев и немцев, били свои личные рекорды и показывали невероятную готовность к Олимпиаде.

И, конечно, из первых разминок обратили на себя внимание китайцы Сяоюй Юй и Хао Чжан. На чемпионате мира в Хельсинки они были четвёртыми, проиграв в борьбе за бронзу Тарасовой и Морозову, но сейчас катались лучше. Они перешли отметку в 75 баллов и с этой оценкой будут бороться за высокие места. Почти столько же у французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре

Чистые и красивые прокаты продемонстрировали две российских пары, также побившие свои персональные достижения. Причем Наталья Забияко Александр Энберт все элементы выполнили чище канадцев и немцев, но оказались даже позади Маркей и Готарека.

Обратила на себя внимание пара из Северной Кореи Таэ Ок Рём и Чу Сик Ким. Это те представители КНДР, про которых до старта Игр было хоть что-то известно. Они выступали на международных соревнованиях, а перед Олимпиадой на чемпионате четырёх континентов стали третьими. Рём и Ким откатали здорово. Свой личный рекорд они улучшили более чем на четыре балла, причём на самом главном старте сезона. Тройная подкрутка, параллельный тройной тулуп, тройной выброс риттбергер — без единой ошибки.

Вообще, короткая программа у пар получилась отличной и обнадёживающей в плане итогового результата. Медали в этом виде программы будут разыграны завтра.