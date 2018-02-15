Фигурный провал: Тарасова упала без медали

После короткой программы Владимир Морозов намекнул на излишнюю щедрость судей по отношению к некоторым спортсменам. Мол, эти специалисты благосклонно закрыли глаза на промашки кое-кого из конкурентов. А других чуть-чуть «поддушили», это уже слова прославленного тренера Алексея Мишина

Заабегая вперед, российский дуэт очень качественно откатал и произвольную программу. Партнеры работали синхронно, артистично и обошлись без серьезных помарок в виде падения или недоведенных до логического завершения элементов. Забияко и Энберт, впрочем, и после восьмого промежуточного места не падали духом, обращая внимание не небольшое (и отыгрываемое) отставание от лидирующей группы.

Действительно, преследователи пары из Китая Суй Вэньцзин / Хань Цун и наших Евгении Тарасовой / Морозова (они шли на расстоянии менее балла) располагались в тесной близости друг от друга. То есть, произвольная программаа могла заново перекроить все построения, — но теперь это уже был бы финал.

Забияко / Энберт после выступления приветствовали публику под радостные крики «Молодцы, молодцы!»

Их прокат действительно понравился и болельщикам, и даже судьям, выставившим неплохие оценки: 138,53 и 212,88 в сумме.

До медалей, увы, россиянам в Пхенчхане-2018 дотянуться было не суждено. Но результат в любом случае достойный, за который не стыдно. И главное, Наталью и Александра запомнили в мире. Все шансы для дальнейшего взлета у них определенно имеются.

Вообще произвольная программа у спортивных пар стала первым состязанием в Олимпийском парке Каннына, поставившем вопрос о лишнем билетике. Прокаты уже начались, а у билетных касс продолжала толпиться внушительная очередь. Люди нервничали. Видимо, «тикеты» в итоге достались не всем — нужно было суетиться раньше.

Ребята закончили-таки выступление, но получили низкие баллы (123,93 и 194,45 в сумме, хуже только у записных аутсайдеров) и были подавлены произошедшим.

Они не смогли объяснить произошедшее, заверили в отсутствии волнения, ухудшения самочувствия из-за акклиматизации и других мешающих факторов. «Просто так поолучилось», — развели руками Астахова и Рогонов. И признались, что из-за произошедшего их настроение еще долго будет далеким от оптимального. Что ж, спорт порой заставляет участников проходить и не через такие драмы.

Вот кто просто-напросто заряжал олимпийским спокойствием и уверенностью в своих силах, так это Тарасова и Морозов.

После первого дня они даже не сомневались, что отставание от китайцев легко отыгрывается. По сути, россиянам не требовалось в произвольной программе ничего сверхъестественного. Надо было лишь подтвердить свой класс, выступить на привычном уже качественном уровне.

Тем более, им вновь выпала самая удачная, наверное, в этой ситуации стартовая позиция. Тарасова и Морозов опять вышли на лед последними, 16-ми из всех пар (еще шесть дуэтов отсеились по итогам короткой программы).

Впрочем, немногие способны выстоять в такой ситуации: когда «все матчи сыграны», все взоры устремлены на тебя.

Тарасова и Морозов дрогнули: сначала недокрутили элемент, сделав два оборота вместо трех запланированных, и сразу же затем Евгения не удержала равновесие — упала…

Зато все получилось у опытнейшей 34-летней украинки с немецким паспортом Алены Савченко. Бог знает с какого уже раза, но она все-таки стала олимпийской чемпионкой: правда, не со своим традиционным партнером Робином Шелковы, который сейчас входит в тренерский штаб Тарасовой и Морозова, а с французом Бруно Массо.

«Легионеры» под флагом Германии катались так, что зал просто стонал от восторга. Никому еще в Канныне так не плескали, как этим двоим. Их программа получилась поистине космической.

Есть новый мировой рекорд — 159,31, а также 235,90 по сумме баллов. Савченко / Массо осуществили феноменальный скачок с четвертой позиции на высшую. Скорее всего, партнерша теперь войдет и в число рекордсменов по возрасту, в котором была одержана победа в фигурном катании. Пример Савченко убеждает, что этот спорт — отнюдь не только для 15-летних.

Лидировавшие после первого дня Суй Вэньцзин / Хань Цун в итоге отъехали на вторую строчку (пусть и уступили лишь полбалла — 235,47 и 153,08 за короткую программу).