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Энберт: рады показанному максимуму
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Российский фигурист Энберт рад показанному на Олимпиаде максимуму 

Газета.Ru 15 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Фигурист Александр Энберт, выступающий в паре с Натальей Забияко, поделился впечатлениями от выступления на Олимпиаде в произвольной программе. Слова спортсмена приводит специальный корреспондент "Газеты.Ru" Дмитрий Окунев.
Российская пара заняла седьмое место.
"Ощущения невероятные, очень классные. Мы рады и получили огромное удовольствие. Хотим сказать большое спасибо всем, кто поддерживал на трибунах и у телевизоров, родителям, друзьям, родственникам. Всем-всем-всем.
Рады, что сумели показать свой максимум. Все, чему мы научились за три года катания вместе, мы сегодня показали здесь. Возвращаемся с серебряными медалями. Это тоже очень здорово, за что спасибо нашей команде", — сказал Энберт.
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