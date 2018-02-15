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Морозов: «Утешать не надо — справимся!»
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Фигурист Морозов прокомментировал упущенную медаль Олимпиады 

Газета.Ru 15 февраля 2018
Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, поделился мнением о выступлении в произвольной программе Олимпиады. Слова спортсмена приводит специальный корреспондент "Газеты.Ru" Дмитрий Окунев.
Пара из России допустили несколько ошибок, из-за чего заняла лишь четвертое место.
"На выбросе все было хорошо. Вообще, это наш любимый выброс, всегда получался, не знаю, почему так сегодня произошло. Надо пару дней, чтобы прийти в себя. Утешать ни нас, ни кого-то еще не надо — справимся! Бывает — что еще говорить? Жене пока особо никаких слов не сказал: прошло мало времени", — сказал Морозов.
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