Морозов и Тарасова рассказали о неожиданной ошибке

«На выбросе все шло хорошо. Вообще, это наш любимый выброс, всегда получался, не знаю, почему так сегодня произошло. Надо пару дней, чтобы прийти в себя. Утешать ни нас, ни кого-то еще не надо, мы справимся. Что сказал супруге? Бывает, что еще говорить. Больше особо не говорил: мало времени прошло», — заявил Морозов. На интервью он вышел один: по словам тренера пары, Тарасова плакала в раздевалке.

Во время выполнения выброса (технического элемента) Тарасова не сумела правильно приземлиться и упала на лед. В результате россияне, занимавшие вторую строчку после короткой программы, откатились на четвертое место.