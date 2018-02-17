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Ханю стал двукратным олимпийским чемпионом
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Японский фигурист Ханю стал двукратным олимпийским чемпионом 

Газета.Ru 17 февраля 2018
Японский фигурист Юдзуру Ханю одержал победу в мужской произвольной программе Олимпийских игр 2018 года, сообщает ТАСС.
Ханю в общей сумме получил 317,85 балла.
Вторым стал еще один японец Сома Уно, набравший по итогам двух программ 306,90. Бронзовым призером стал испанец Хавьер Фернандес — 305,24 балла.
Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Михаил Коляда заняли седьмое и восьмое места соответственно, набрав в общей сумме 267,51 и 264,25 балла.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции восьмого дня Игр-2018, которую ведет "Газета.Ru".
Олимпийские игры — 2018. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа1. Ханю (Япония) — 317,85,2. Фернандес (Испания) — 305,24,3. Боян (Китай) — 297,77…7. Алиев (Россия) — 267,51…8. Коляда (Россия) — 264,25.
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