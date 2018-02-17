«Она вроде бы не мой тренер»: Коляда жестко ответил Тарасовой

Российский фигурист Михаил Коляда ответил на претензии известного российского тренера Татьяны Тарасовой. Слова спортсмена передает специальный корреспондент "Газеты.Ru" Дмитрий Окунев.
Коляда занял восьмое место в соревнованиях фигуристов-одиночников на Олимпиаде.
"Татьяна Анатольевна заявила, что я недостаточно тренируюсь? Сложно сказать. Она вроде бы не мой тренер. Я говорю: пока я здесь, СМИ не читаю", — сказал Коляда, добавив, что не смотрел даже свои выступления.
Ранее Тарасова заявила, что Коляда "выступил на минус три с половиной".