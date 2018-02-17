Ещё
«Она вроде бы не мой тренер»: Коляда жестко ответил Тарасовой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ставший восьмым российский фигурист ответил на претензии Тарасовой 

Газета.Ru 17 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российский фигурист Михаил Коляда ответил на претензии известного российского тренера Татьяны Тарасовой. Слова спортсмена передает специальный корреспондент "Газеты.Ru" Дмитрий Окунев.
Коляда занял восьмое место в соревнованиях фигуристов-одиночников на Олимпиаде.
"Татьяна Анатольевна заявила, что я недостаточно тренируюсь? Сложно сказать. Она вроде бы не мой тренер. Я говорю: пока я здесь, СМИ не читаю", — сказал Коляда, добавив, что не смотрел даже свои выступления.
Ранее Тарасова заявила, что Коляда "выступил на минус три с половиной".
Газета.Ru: последние новости
Фигуристка Медведева рассказала о смене гражданства В Японии сняли документальный фильм о фигуристке Медведевой Тарасова осталась в восторге от выступлений фигуристов на юниорском ЧМ
 Ещё 183 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Новая «бомба» для России от WADA19
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста4
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение