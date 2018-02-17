«Она вроде бы не мой тренер»: Коляда жестко ответил Тарасовой

Ставший восьмым российский фигурист ответил на претензии Тарасовой

"Татьяна Анатольевна заявила, что я недостаточно тренируюсь? Сложно сказать. Она вроде бы не мой тренер. Я говорю: пока я здесь, СМИ не читаю", — сказал Коляда, добавив, что не смотрел даже свои выступления. Коляда занял восьмое место в соревнованиях фигуристов-одиночников на Олимпиаде.

Ранее Тарасова заявила, что Коляда "выступил на минус три с половиной".