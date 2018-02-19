Судьи не пустили выше Боброву и Соловьева

Олимпиада-2018. Фигурное катание. Короткий танец. Результаты. Россия — 6-я

Теперь олимпийская медаль для россиян будет просто чудом.

Два с небольшим балла отделяют Екатерину Боброву Дмитрия Соловьёва от третьего места в танцах на льду на Олимпиаде в Пхёнчхане. Для танцев это довольно много, но шансы на медаль ещё есть.

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Наш дуэт вышел на свой короткий танец после проката трёх пар, которые занимали первые три места. Может быть, по сравнению с командным турниром Боброва и Соловьёв выглядели чуть менее раскованными, но при этом получили чуть побольше.

На четвертый уровень у россиян были сделаны только два элемента — твиззлы и поддержка. Все остальное судьи оценили третьим уровнем, а эта солидная потеря базовой стоимости. Например, в командном турнире за параллельную диагональную дорожку шагов они получили на 1,2 больше, чем в личном. Когда борьба идёт за десятые доли, такая потеря не может остаться не заметной.

Понятно, что после проката Екатерина и Дмитрий были не слишком довольны оценками, но постарались это скрыть. Они не попали в последнюю разминку, хотя по ходу сезона всегда катали в группе сильнейших. Но теперь уже сделать ничего нельзя, кроме как выдать всё в произвольном танце. Четвёртый уровень и мировой рекорд

Лидерство после короткого танца захватили двукратные олимпийские чемпионы канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр . Все пять обязательных элементов у них были четвёртого уровня и на огромные плюсы. 83,67 балла — это новый мировой рекорд для короткого танца.

Лидерам сезона французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону , вышедшим на лед сразу за канадцами, необходимо было катать не просто вдохновенно, но и безупречно. Со вторым пунктом они справились, так как за компоненты получили даже больше. А с первым — не смогли. Паттерн (дорожка в обязательных позициях) у французов оказался только третьего уровня. Значительная часть их отставания сложилась именно из-за этого. 81,93 — и это второе место.

С шансами на топ-10 Третьими с преимуществом всего в 0,02 балла идут американцы Мэдисон Хуббел и Закари Донохью. Они опережают своих соотечественников Майю Алекса Сибутани . Что такое две сотых балла в фигурном катании? Ну это примерно та же разница, как в мужском биатлонном масс-старте между Мартеном Фуркадом и Симоном Шемппом . На глаз незаметно, а качество медалей совсем разное.