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Российские фигуристы решили «отжигать» на Олимпиаде
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Российские фигуристы решили ничего не терять и начать «отжигать» на Олимпиаде 

Lenta.ru 19 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российский фигурист Дмитрий Соловьев, выступающий в паре с Екатериной Бобровой, заявил, что паре больше нечего терять, поэтому она будет «отжигать» в произвольной программе на Олимпийских играх. Слова спортсмена передает корреспондент «Ленты.ру».
«В роли догоняющих всегда проще. Может, где-то и обидно, что мы не попали в число сильнейших. Но это спорт. От третьего до шестого места всего пара баллов, это отыгрывается. Завтра выходим на лед и отжигаем. Почему нет? Я думаю, что такой настрой будет правильным. Сейчас мы ничего не теряем», — заявил Соловьев.
Ранее 19 февраля спортсмены заняли шестое место в короткой программе соревнований танцевальных пар. Они набрали 75,47 балла. Лидерами стали канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир, которые с результатом 83,67 балла установили мировой рекорд. Произвольная программа пройдет на следующий день.
На этой Олимпиаде Боброва и Соловьев стали серебряными призерами в командном турнире. Эта медаль остается единственной для сборной России в фигурном катании.
Игры в Пхенчхане завершатся 25 февраля.
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