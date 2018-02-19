Российские фигуристы решили «отжигать» на Олимпиаде

Российские фигуристы решили ничего не терять и начать «отжигать» на Олимпиаде

«В роли догоняющих всегда проще. Может, где-то и обидно, что мы не попали в число сильнейших. Но это спорт. От третьего до шестого места всего пара баллов, это отыгрывается. Завтра выходим на лед и отжигаем. Почему нет? Я думаю, что такой настрой будет правильным. Сейчас мы ничего не теряем», — заявил Соловьев. Российский фигурист Дмитрий Соловьев , выступающий в паре с Екатериной Бобровой , заявил, что паре больше нечего терять, поэтому она будет «отжигать» в произвольной программе на Олимпийских играх. Слова спортсмена передает корреспондент «Ленты.ру» Ранее 19 февраля спортсмены заняли шестое место в короткой программе соревнований танцевальных пар. Они набрали 75,47 балла. Лидерами стали канадцы Тесса Вирчу Скотт Моир , которые с результатом 83,67 балла установили мировой рекорд. Произвольная программа пройдет на следующий день. На этой Олимпиаде Боброва и Соловьев стали серебряными призерами в командном турнире. Эта медаль остается единственной для сборной России в фигурном катании. Игры в Пхенчхане завершатся 25 февраля.