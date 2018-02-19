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У фигуристки на ОИ оголилась грудь
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«Оставалось только молиться»: конфуз на ОИ в стиле «Матильды» 

Рамблер 19 февраля 2018
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
«Московский комсомолец» пишет, что соревнования танцевальных пар фигуристов на ОИ-2018 завершились «конфузом, скандалом и восторгом зрителей» из-за расстегнувшегося платья французской фигуристки Габриэле Пападакис, выступающей в паре с Гийомом Сизероном.
Во время танца линия выреза костюма спортсменки сместилась и обнажила ее грудь. Газета сравнила это со сценой из фильма «Матильда» Алексея Учителя, когда балерина Матильда Кшесинская, впервые танцуя перед будущим императором, не успевает поймать сползшую пачку.
Выступление французов стало «самым запоминающимся», и зрители хотели, чтобы «золото» досталось именно им, а не канадцам Тессе Вирту и Скотту Мойру, отмечает «МК».
Однако в итоге французы получили второе место перед произвольной программой. Третьими оказались американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, а россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев показали шестой результат.
Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила в комментарии ТАСС, что первое место и мировой рекорд канадцы заслужили, так как «очень хорошо» откатавшись.
По ее мнению, Пападакис и Сизерон «потеряли кураж» из-за ситуации с платьем.
«После ошибок прежний шик пропал», — пояснила фигуристка.
Сама Пападакис заявила журналистам, что ей было тяжело выступать, так как такой конфуз — ее «самый страшный кошмар» — случился со спортсменкой впервые.
«Я сразу почувствовала, что оно расстегнулось. Оставалось только молиться», — сказала спортсменка.
Танцевальные дуэты выступят с произвольными программами 20 февраля.
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