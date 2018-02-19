У фигуристки на ОИ оголилась грудь

«Московский комсомолец» пишет, что соревнования танцевальных пар фигуристов на ОИ-2018 завершились «конфузом, скандалом и восторгом зрителей» из-за расстегнувшегося платья французской фигуристки Габриэле Пападакис, выступающей в паре с Гийомом Сизероном.
Во время танца линия выреза костюма спортсменки сместилась и обнажила ее грудь. Газета сравнила это со сценой из фильма «Матильда» Алексея Учителя, когда балерина Матильда Кшесинская, впервые танцуя перед будущим императором, не успевает поймать сползшую пачку.
Gabriella Papadakis experiences a costume malfunction with her dress for the second time this week, according to @KurtBrowning
The clasp at the back of her halter snapped.
Bad luck and a distraction for the experienced French pair. pic.twitter.com/F6quTbadWu— CBC Olympics (@CBCOlympics) 19 февраля 2018 г.
Выступление французов стало «самым запоминающимся», и зрители хотели, чтобы «золото» досталось именно им, а не канадцам Тессе Вирту и Скотту Мойру, отмечает «МК».
Однако в итоге французы получили второе место перед произвольной программой. Третьими оказались американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, а россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев показали шестой результат.
Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила в комментарии ТАСС, что первое место и мировой рекорд канадцы заслужили, так как «очень хорошо» откатавшись.
По ее мнению, Пападакис и Сизерон «потеряли кураж» из-за ситуации с платьем.
«После ошибок прежний шик пропал», — пояснила фигуристка.
Сама Пападакис заявила журналистам, что ей было тяжело выступать, так как такой конфуз — ее «самый страшный кошмар» — случился со спортсменкой впервые.
«Я сразу почувствовала, что оно расстегнулось. Оставалось только молиться», — сказала спортсменка.
Танцевальные дуэты выступят с произвольными программами 20 февраля.