У фигуристки на ОИ оголилась грудь

По ее мнению, Пападакис и Сизерон «потеряли кураж» из-за ситуации с платьем.

«Я сразу почувствовала, что оно расстегнулось. Оставалось только молиться», — сказала спортсменка.

Сама Пападакис заявила журналистам, что ей было тяжело выступать, так как такой конфуз — ее «самый страшный кошмар» — случился со спортсменкой впервые.