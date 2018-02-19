WADA сорвало тренировку Загитовой 

«Из-за нервной обстановки фигуристка физически не смогла этого сделать», — отметили в штабе команды.

По словам собеседников агентства, 19 февраля представитель WADA пришел на тренировку Загитовой, чтобы провести допинг-тест. У спортсменки взяли кровь на анализ, а потом потребовали от нее сдать мочу.