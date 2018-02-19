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WADA сорвало тренировку Загитовой
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WADA сорвало тренировку Загитовой 

Рамблер 19 февраля 2018
Российской фигуристке Алине Загитовой пришлось прервать официальную тренировку на ОИ-2018 по требованию допинг-офицера WADA. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб команды фигуристов.
По словам собеседников агентства, 19 февраля представитель WADA пришел на тренировку Загитовой, чтобы провести допинг-тест. У спортсменки взяли кровь на анализ, а потом потребовали от нее сдать мочу.
«Из-за нервной обстановки фигуристка физически не смогла этого сделать», — отметили в штабе команды.
Собеседники РИА Новости подчеркнули, что она вышла на лед в свое тренировочное время, но через несколько минут ей пришлось уйти из-за допинг-офицера.
«Таким образом, тренировка оказалась сорвана», — заключили в штабе.
ТАСС уточняет, что 15-летней фигуристке пришлось «пить воду в течение более четырех часов», чтобы сдать мочу. Когда Загитова вышла на лед тренироваться, «кататься она уже толком не могла» из-за большого количества выпитой воды.
Соревнования фигуристок в одиночном катании пройдут на Олимпиаде в Пхёнчхане 21 и 23 февраля. Загитову называют одной из претенденток на золотую медаль вместе с еще одной россиянкой, Евгенией Медведевой.
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