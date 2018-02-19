В WADA прокомментировали скандал с Загитовой

Всемирное допинговое агентство ( WADA ) не имеет представителей на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу WADA.

По словам представителя пресс-службы агентства, за допинг-тестирование на Олимпиаде отвечает Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее сообщалось, что допинг-офицеры WADA сорвали тренировку российской фигуристки Алины Загитовой. По информации РИА «Новости», допинг-офицер взял у Загитовой анализ крови, а после потребовал сдать мочу. Фигуристка вышла на лед в свое тренировочное время, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как офицер требовал сдать пробу.

Соревнования одиночниц в фигурном катании стартуют 21 февраля. Имя победительницы турнира станет известно 23 февраля.