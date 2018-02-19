Ещё
В WADA прокомментировали скандал с Загитовой
Далее:
Читайте также:
Ещё

В WADA прокомментировали скандал с Загитовой 

Рамблер 19 февраля 2018
Всемирное допинговое агентство (WADA) не имеет представителей на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу WADA.
По словам представителя пресс-службы агентства, за допинг-тестирование на Олимпиаде отвечает Международный олимпийский комитет (МОК).
>> «Нужна ваша кровь»: WADA напугало Загитову
Ранее сообщалось, что допинг-офицеры WADA сорвали тренировку российской фигуристки Алины Загитовой. По информации РИА «Новости», допинг-офицер взял у Загитовой анализ крови, а после потребовал сдать мочу. Фигуристка вышла на лед в свое тренировочное время, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как офицер требовал сдать пробу.
Соревнования одиночниц в фигурном катании стартуют 21 февраля. Имя победительницы турнира станет известно 23 февраля.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Новая «бомба» для России от WADA19
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста4
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение