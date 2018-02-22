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Плющенко раскрыл «тайну» Загитовой
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Плющенко раскрыл «тайну» Загитовой 

Рамблер 22 февраля 2018
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своей колонке для «Спорт-Экспресса» назвал факторы, позволившие российской фигуристке Алине Загитовой побить рекорд своей коллеги по команде Евгении Медведевой.
По словам Плющенко, 15-летняя Загитова каталась настолько уверенно, «будто для нее это уже третья Олимпиада». При этом еще в прошлом сезоне она выступала среди юниоров.
Плющенко отметил, что уже перед выходом на лед ее «суровый взгляд не сулил соперницам ничего хорошего».
«Всем видом показывала — выйду и разорву!» — пояснил он.
По словам спортсмена, Загитова «была злее», а ее прыжки — увереннее, также она отлично выполнила каскад — тройной лутц и тройной риттбергер. Все это, по мнению Плющенко, и предопределило ее победу в короткой программе.
Медведева же допустила «маленькую помарочку», когда выполняла каскад из тройного флипа и тройного тулупа: на втором прыжке у нее получился короткий выезд. У Загитовой все выкаты «длинные, гибкие, чистые», а к Медведевой можно было придраться, пояснил Плющенко.
Фигурист выразил уверенность, что кто-то из спортсменок — либо Загитова, либо Медведева — принесет России первую золотую медаль на Олимпиаде-2018.
Ранее за короткую программу в одиночном катании на Олимпиаде-2018 российская фигуристка Евгения Медведева получила 81,61 балла. Этот показатель стал новым мировым рекордом. Однако через 20 минут Загитова побила рекорд Медведевой, получив 82,92 балла.
После выступления Загитова сказала, что конкуренция подстёгивает ее «идти дальше». При этом она подчеркнула, что они с Медведевой «в первую очередь друзья, а только потом соперники».
Произвольную программу в одиночном катании фигуристки покажут 23 февраля.
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