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Журналисты плакали после поражения Медведевой
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Журналисты плакали после поражения Медведевой 

Рамблер 21 февраля 2018
Японская журналистка заплакала из-за того, что фигуристка Евгения Медведева показала лишь второй результат в короткой программе на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, сообщает корреспондент «Спорт-Экспресса» с места событий.
По его словам, японка болела за Медведеву и не сдержала слез, когда другая россиянка, Алина Загитова, опередила ее на 1,31 балла.
Евгения Медведева стала очень популярна в Японии после того как выступила в стране в образе персонажа японских комиксов Сейлор Мун. Кроме того, фигуристка неоднократно признавалась в любви к культуре Японии.
Сегодня Медведева побила мировой рекорд, набрав после короткой программы 81,61 балла. Однако позже Загитова откатала на 82,92 балла.
На пресс-конференции после короткой программы обе спортсменки высказались о своем противостоянии. По словам Загитовой, «вне спорта» они дружат, но соперничают на тренировках и соревнованиях, а Медведева даже описала их противостояние как «маленькую войну».
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