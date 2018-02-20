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В сети выразили мнение о намеренном срыве тренировки Загитовой
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В сети считают, что допинг-офицеры намеренно сорвали тренировку Загитовой на ОИ-2018 

RT на русском 20 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Пользователи социальной сети Twitter прокомментировали инцидент со срывом тренировки фигуристки Алины Загитовой на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Россиянка вынуждена была прервать занятие из-за визита допинг-офицеров, после чего не смогла его возобновить. Один из пользователей социальной сети считают, что делается всё возможное для того, чтобы россиянка не смогла успешно выступить на Олимпиаде.
Другой пользователь также согласился с данным мнением, отметив, что Россию пытаются лишить золота на Играх в Пхёнчхане.
Ранее сообщалось, что Загитова восстановилась после инцидента с допинг-офицерами на Олимпиаде.
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