Рекорды россиянок назвали «триумфом русского оружия»

Тренер Мишин назвал рекорды российских фигуристок «триумфом русского оружия»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал мировые рекорды в короткой программе, установленные российскими фигуристками Алиной Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Могу сказать то, чего раньше никогда бы не сказал. В произвольной программе надо вновь ждать триумфа русского оружия. Потому что это обоснованно. Наши пушки сильней, наши ядра мощней», — цитирует Мишина «Звезда».

Ранее сообщалось, что Загитова с мировым рекордом лидирует после короткой программы на Играх в Пхёнчхане, Медведева — вторая.

Медведева назвала два мировых рекорда за несколько минут историческим событием.