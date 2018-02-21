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Рекорды россиянок назвали «триумфом русского оружия»
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Тренер Мишин назвал рекорды российских фигуристок «триумфом русского оружия» 

RT на русском 21 февраля 2018
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал мировые рекорды в короткой программе, установленные российскими фигуристками Алиной Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
«Могу сказать то, чего раньше никогда бы не сказал. В произвольной программе надо вновь ждать триумфа русского оружия. Потому что это обоснованно. Наши пушки сильней, наши ядра мощней», — цитирует Мишина «Звезда».
Ранее сообщалось, что Загитова с мировым рекордом лидирует после короткой программы на Играх в Пхёнчхане, Медведева — вторая.
Медведева назвала два мировых рекорда за несколько минут историческим событием.
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