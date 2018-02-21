Россияне побили два мировых рекорда за 10 минут

Российские фигуристки побили два мировых рекорда за 10 минут

Российская фигуристка Алина Загитова установила мировой рекорд по сумме баллов в короткой программе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, побив результат Евгении Медведевой . Прямая трансляция велась на Первом канале.

За свое выступление Загитова получила 82,92 балла. Медведева откатала программу на 81,61 балл, обновив свой предыдущий рекорд.

Ранее 12 февраля Алина Загитова заняла первое место в произвольной программе командного турнира Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Она получила 158,08 балла. Загитова впервые принимает участие в Играх. Для нее это был лучший результат в карьере. Она чемпионка Европы 2018 года.