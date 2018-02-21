Ещё
Россияне побили два мировых рекорда за 10 минут
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские фигуристки побили два мировых рекорда за 10 минут 

Lenta.ru 21 февраля 2018
Российская фигуристка Алина Загитова установила мировой рекорд по сумме баллов в короткой программе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, побив результат Евгении Медведевой. Прямая трансляция велась на Первом канале.
За свое выступление Загитова получила 82,92 балла. Медведева откатала программу на 81,61 балл, обновив свой предыдущий рекорд.
>> "Прорыв" Медведевой
Ранее 12 февраля Алина Загитова заняла первое место в произвольной программе командного турнира Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Она получила 158,08 балла. Загитова впервые принимает участие в Играх. Для нее это был лучший результат в карьере. Она чемпионка Европы 2018 года.
Эта новость опубликована в нашем Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы быть в курсе важного.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Новая «бомба» для России от WADA19
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста4
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение