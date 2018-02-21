«Медведева вряд ли бы смогла бороться с Загитовой»

Медведева получила по итогам короткого проката на Олимпиаде 81,61 балла, установив мировой рекорд. Но спустя несколько минут это достижение превзошла Загитова — 82,92 балла.

"Если честно, я не хотела, чтобы итог оказался таким, хотя понимала: если Загитова откатается чисто, Женя, скорее всего, не сможет с ней бороться, — сказала Тарасова. — А каталась Алина будь здоров. Она очень многому за этот год научилась. У Жени в том числе. При этом вся тяжесть падала на Женины плечи".

"Это очень тяжело — сидеть дома, понимать, что у тебя перебиты ноги, а человек, который столько времени был за твоей спиной, прет и прет вперед, поднимается, пока ты ходишь к врачу на процедуры, на него, а не на тебя направлено внимание журналистов, которые словно добавляют дрожжей в эту реальность, и она на глазах становится все более и более объемной, подобно тому, как подходит тесто. Медведева ведь достаточно умна, чтобы все это понимать" — добавила Тарасова.