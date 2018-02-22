Тренер: Загитову хотели забрать в парное катание 

Первый тренер российской фигуристки Алины Загитовой Наталья Антипина рассказала, что её подопечная могла выступать в парном, а не в одиночном катании.
«Помню, приезжали, хотели забрать в парное катание. Это случилось в Москве, когда мы находились на сборах в Новогорске. Хорошо, что этого не произошло. Она демонстрирует отличные результаты и так», — рассказала Антипина RT.
Она отметила, что исходя из физических данных, Загитова могла бы выступать в парах.
«В принципе, вес и рост ей позволяют. Она смелая девочка. Думаю, что вполне могла бы и в паре кататься. Сложно сказать с кем бы она могла выступать. У неё целеустремлённый характер. Постоянно стремится к лидерству. Всё зависело бы от партнёра», — добавила тренер.
Ранее Антипина рассказала о первых шагах Загитовой в спорте.