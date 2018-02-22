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С оголившей грудь фигуристкой вновь произошел конфуз
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С оголившей грудь фигуристкой вновь произошел конфуз 

Рамблер 22 февраля 2018
Фигуристка Габриэла Пападакис, обнажившая грудь во время короткой программы на Олимпиаде, признавалась, что конфуз с костюмом стал самым большим кошмаром в ее жизни.
Однако во время своего следующего выступления Габриэла снова надела провокационный костюм. Во время поддержек он полностью обнажал ягодицы фигуристки.
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На этот раз представители спортсменки заявили, что, в отличие от предыдущего костюма, «обнаженка» была частью задумки.
Напомним, что французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли в Пхенчхане серебряную медаль в танцах на льду.
 Ещё 2 источника 
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