С оголившей грудь фигуристкой вновь произошел конфуз

Фигуристка Габриэла Пападакис, обнажившая грудь во время короткой программы на Олимпиаде, признавалась, что конфуз с костюмом стал самым большим кошмаром в ее жизни.

Однако во время своего следующего выступления Габриэла снова надела провокационный костюм. Во время поддержек он полностью обнажал ягодицы фигуристки.

На этот раз представители спортсменки заявили, что, в отличие от предыдущего костюма, «обнаженка» была частью задумки.