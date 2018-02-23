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Россия завоевала первое золото на Олимпиаде
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Россия завоевала первое золото на Олимпиаде 

Ведомости 23 февраля 2018
Фото: Reuters
Российская фигуристка Алина Загитова выиграла золото в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 239,57 баллов. На втором месте — Евгения Медведева (238.26 баллов), а на третьем — канадская спортсменка Кейтлин Осмонд (231,01 баллов).
Загитова и Медведева лидировали и после короткой программы. Первой ее откатала Медведева, установив мировой рекорд в 81,61 балла. Однако через несколько минут Загитова обновила его, получив от судей 82,92 балла. Обе фигуристки тренируются у Этери Тутберидзе, которая раньше работала с олимпийской чемпионкой Юлией Липницкой.
На прошлой неделе российские фигуристы выиграли серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде-2018. Первое место заняла сборная Канады, на третьем — США. Короткую программу от российской команды представляла Медведева, а произвольную — Загитова.
Золотая медаль Загитовой стала первой для России на зимней Олимпиаде в Южной Корее. Выступающие под олимпийским флагом российские спортсмены завоевали 4 серебряных и 8 бронзовых медалей. Большинство медалей принесли лыжники.
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