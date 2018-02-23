«Это урок»: Медведева о проигрыше Загитовой

Медведева: сегодня я плакала впервые в жизни

Россиянка Евгения Медведева поделилась эмоциями после соревнований среди фигуристок-одиночниц на Олимпийских играх — 2018. Она заняла второе место, проиграв чуть более балла своей соотечественнице Алине Загитовой, и расплакалась на плече у тренера после объявления оценок.

«Я впервые в жизни плакала. Не знаю, что это было. Напряжения не было. Эмоции. Стало легче на душе. Слёзы появились после первого двойного акселя. Оставила все свои эмоции и чувства на льду.

Меня так воспитали, что я человек, который здраво смотрит на ситуацию. Всегда анализирую, что пошло не так. Сегодня шла на произвольную программу с мыслями, что должна быть удовлетворена своим прокатом.

Все мы люди, у нас в голове много разных мыслей. Я их не озвучивала. Остановилась, подумала, чего хочу от этих Игр. Поняла, что хочу закончить их без сожалений.

Было ощущение, что все трибуны — наши. Ощущали ли, что все болеют за меня? Да! Спасибо большое. У меня вызывало это улыбку, хотя заставить меня улыбаться перед прокатом дорогого стоит!