Ещё
«Это урок»: Медведева о проигрыше Загитовой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведева: сегодня я плакала впервые в жизни 

Чемпионат.com 23 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Россиянка Евгения Медведева поделилась эмоциями после соревнований среди фигуристок-одиночниц на Олимпийских играх — 2018. Она заняла второе место, проиграв чуть более балла своей соотечественнице Алине Загитовой, и расплакалась на плече у тренера после объявления оценок.
«Я впервые в жизни плакала. Не знаю, что это было. Напряжения не было. Эмоции. Стало легче на душе. Слёзы появились после первого двойного акселя. Оставила все свои эмоции и чувства на льду.
Меня так воспитали, что я человек, который здраво смотрит на ситуацию. Всегда анализирую, что пошло не так. Сегодня шла на произвольную программу с мыслями, что должна быть удовлетворена своим прокатом.
Все мы люди, у нас в голове много разных мыслей. Я их не озвучивала. Остановилась, подумала, чего хочу от этих Игр. Поняла, что хочу закончить их без сожалений.
Было ощущение, что все трибуны — наши. Ощущали ли, что все болеют за меня? Да! Спасибо большое. У меня вызывало это улыбку, хотя заставить меня улыбаться перед прокатом дорогого стоит!
Это урок. Каждый день, каждую неделю, месяц и год нужно становиться лучше. О травме я не думала. Я жила сегодняшним моментом. Ничего не могу сказать о судейских оценках — я не судья», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Чемпионат.com: последние новости
Фигурное катание. Полина Трусова – два четверных прыжка, русская сенсация Фигурист Ерохов победил на чемпионате мира среди юниоров, Даниелян — 2-й Медведева: врач сказала, что восстановление займёт два месяца
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение