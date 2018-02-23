Тарасова обвинила судей в поражении Медведевой

"Судьи недодали, потому что у Жени должна была быть сегодня очень высокая вторая оценка. Компоненты не поставили", — заявила Тарасова "Чемпионату". Татьяна Тарасова высказалась о выступлении россиянок Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпийских играх. По мнению тренера, в поражении Жени виноваты судьи.

В свою очередь серебряный призер Олимпийских игр-2002 Илья Авербух считает, что Медведева больше заслуживала золотой медали.

"Женя выигрывала все, и она, конечно, на мой взгляд, по совокупности больше заслуживала это олимпийское золото. Но медали на Олимпиаде не даются по совокупности, они завоевываются здесь и сейчас. Хочу пожелать Жене сил. Я уверен, что у нее еще все может быть: она юная, талантливая, и та любовь, которая пришла к ней за это время, поможет ей", — сообщил Авербух агентству "Р-Спорт".

Между тем, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал произвольные программы россиянок гениальными прокатами.

"Золото для России у Алины, серебро у Жени", — написал в соцсети восхищенный фигурист.

Плющенко отметил, что разница между россиянками составила чуть больше балла.

"Большой отрыв от всех остальных! Гордость наша, которая подняла мировое женское катание на новый уровень, где есть Алина и Женя и все остальные! Браво тренерскому составу", — отметил олимпийский чемпион.