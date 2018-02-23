Трагедия фигуристки Евгении Медведевой

Евгения Медведева второй раз в сезоне проиграла Алине Загитовой. На главном турнире в жизни любого фигуриста Евгения стала лишь второй. После проката Медведева, всегда улыбавшаяся на льду, разрыдалась.

Предолимпийский год у Жени выдался необычайно сложным. 18-летняя фигуристка получила травму голеностопа. После "Гран-при" Японии, который россиянка уже провела с повреждением, Медведева не выходила на лед два месяца. Травма в олимпийский сезон — худшее, что может случиться со спортсменом.

Восстановилась Медведева к чемпионату Европы. Однако на первенстве континента, прошедшем в Москве, впервые за три сезона она не была фавориткой и потерпела поражение. К Играм, казалось, Женя набрала лучшую форму.

В произвольной программе старшая из подопечных Этери Тутберидзе выступала последней. Медведева осознавала, что если она будет рисковать и заявит каскад сложнее, чем делала, то может потерять всю программу. А если не заявит, то обойти Загитовы ей поможет лишь чудо. Женя решила не рисковать.

В итоге за произвольную программу две претендентки на золото получили абсолютно одинаковые оценки. Это уникальный случай в фигурном катании. Но за Алиной был мировой рекорд в коротком прокате.

russia.tv

"Это было впервые в жизни — на соревнованиях никогда такого не было. Напряжения не было, захлестнули эмоции, легче стало на душе. Слезы появились даже не после проката, после последнего "дупля" (двойного акселя). Я, наверное, поняла, что оставила всю свою душу на льду", — пояснила фигуристка. Закончив выступление Медведева зарыдала. Она шла к своей Олимпиаде три года. Три года она восхищала весь мир. На счету Жени — две победы на чемпионатах мира, два титула чемпионки Европы, два выигранных финала "Гран-при", победы на чемпионатах России, мировые рекорды.

При этом Евгения отметила, что главный результат в том, что она сама удовлетворена прокатом.

"Меня так воспитали, что человек здраво смотрит, анализирую, что пошло не так, сегодня вообще каталась без напряжения. Я шла быть удовлетворенной прокатом, это получилось", — цитирует "Р-Спорт" Медведеву.

"Я ощутила все эмоции, которые у меня только были. Я столько работала для того, чтобы быть здесь, я оставила всю себя на льду. Я ни о чем не сожалению, я сделала все, что могла", — заключила Женя. По словам фигуристки, она почувствовала, что болельщики поддерживали лично ее. "Было такое ощущение, я слышала выкрики. Это непросто сделать, чтобы я услышала что-то перед выступлением", — отметила фигуристка.

Впереди Олимпийские игры в Пекине. Через четыре года Медведевой будет всего 22. Это пора расцвета для спортсменов. Однако за спиной Жени стоят совсем юные фигуристки, программы которых даже сложнее, чем у Загитовой. Сможет ли Евгения оставаться в числе лидеров женского катания, покажет время.