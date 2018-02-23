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Загитова выступит на ОИ-2022 в Пекине
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Загитова заявила, что будет выступать на ОИ-2022 в Пекине 

RT на русском 23 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась эмоциями от завоевания золотой медали на Играх в Пхёнчхане.
«Я очень рада этой медали и сейчас испытываю чувство полного удовлетворения. Могу сказать, что до следующей Олимпиады точно буду кататься», — сказала Загитова журналистам.
Фигуристка также выразила удивление, что в холод большое количество людей пришло на церемонии вручения медалей.
Ранее сообщалось, что Загитовой и Медведевой вручили золотую и серебряную медали на ОИ-2018.
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