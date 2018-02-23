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Жалость к Медведевой оказалась сильнее триумфа Загитовой
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Жалость к Медведевой оказалась сильнее триумфа Загитовой 

Дни.ру 23 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Первое золото Олимпиады-2018 России принесла Алина Загитова. 15-летняя спортсменка по сумме двух прокатов оказалась сильнее соперниц. Однако главной звездной на льду стала взявшая серебро Евгения Медведева.
Рыдающая в финале выступления Женя поразила любителей фигурного катания. Ее боль разделили люди из разных уголков планеты.
В тот момент и сама Медведева, и ее поклонники осознали, что Евгения хоть и была великолепна, но побороть подругу по команде вряд ли смогла. Три года Женя шла к Олимпиаде, три года она восхищала весь мир. До вершины оставался маленький шажок — произвольная программа в Пхенчхане.
>> "Это урок": Медведева о проигрыше Загитовой
В этот прокат фигуристка вложила душу. Женя вышла на лед, как в последний раз. В "Анне Карениной" Медведевой был пронзительный надрыв 18-летней девочки, которая идет к своей мечте.
"Я не тот человек, кто полностью выплескивает эмоции. Но сегодня особенный день. Шла на произвольную, как Каренина. Этот день останется в моей памяти тем, что сегодня я все оставила на льду", — призналась газете "Спорт-Экспресс" Женя.
После объявления оценок многим было уже не важно, кто чемпион по очкам. Люди выбрали свою победительницу сердцем. Триумф Алины Загитовой, ее веселая, задорная, смелая Китри не оставили такого следа, как Каренина Медведевой.
Специалисты и обычные болельщики сошлись во мнении, что Евгения заслужила золото Игр, но лед не прощает ошибок и слабостей, а Алина была в Пхенчхане сильней.
"Женя выигрывала все, и она, конечно, на мой взгляд, по совокупности больше заслуживала это олимпийское золото. Но медали на Олимпиаде не даются по совокупности, они завоевываются здесь и сейчас. Хочу пожелать Жене сил", — сказал Илья Авербух.
"Медведева заслуживала большего, но сегодня Загитова сильнее", — заявил футбольный тренер Леонид Слуцкий. "Женя Медведева — королева! Как же жаль ее… Тот самый случай, когда серебро — не медаль (с чем я никогда не был согласен). Но для истинных чемпионов второго места не существует. Алина, с победой", — отметил комментатор "Матч ТВ" Павел Занозин.
Примечательно, что Медведева после проката произвольной программы получила больше плюшевых игрушек в подарок, чем победительница Олимпийских игр. Презенты для Жени едва уместились в четыре мешка.
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