Арбитр из США выступил с претензиями к Загитовой

"Когда все, что ты делаешь во второй части программы, это прыгаешь, прыгаешь и ещё раз прыгаешь, то давай, расскажи мне, что это сбалансированная программа. Должен быть баланс, чтобы обе части были сложными. Это должно было отразиться в баллах за построение программы, где с нее должны были снять два балла", — цитирует Инмана USA Today.

Американский арбитр Джо Инман выразил мнение, что судьи должны были снизить оценки российской фигуристе Алине Загитовой, которая завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2018 года.