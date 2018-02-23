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Арбитр из США выступил с претензиями к Загитовой
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Арбитр из США: Загитовой должны были снизить оценки за несбалансированную программу 

Газета.Ru 23 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Американский арбитр Джо Инман выразил мнение, что судьи должны были снизить оценки российской фигуристе Алине Загитовой, которая завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2018 года.
"Когда все, что ты делаешь во второй части программы, это прыгаешь, прыгаешь и ещё раз прыгаешь, то давай, расскажи мне, что это сбалансированная программа. Должен быть баланс, чтобы обе части были сложными. Это должно было отразиться в баллах за построение программы, где с нее должны были снять два балла", — цитирует Инмана USA Today.
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Ранее бывший американский фигурист раскритиковал Загитову за низкую скорость.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 14-го дня Игр-2018, которую ведет "Газета.Ru".
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