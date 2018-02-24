Ещё
Плющенко объяснил победу Загитовой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Плющенко объяснил победу фигуристки Загитовой 

Деловая газета «Взгляд» 24 февраля 2018
Фото: "Взгляд"
Алина Загитова была увереннее и «злее», чем другие спортсменки, а ее программа была самой сложной — все это обеспечило россиянке победу, заявил фигурист Евгений Плющенко.
Арбитр из США выступил с претензиями к Загитовой
Спортсмен заявил, что обратил внимание на взгляд Загитовой «еще до выхода на лед, когда девчонок только представляли».
«Этот суровый взгляд не сулил соперницам ничего хорошего. Всем видом показывала — выйду и разорву», — передает слова Плющенко «Спорт Экспресс».
Он отметил, что Загитова «была злее», а ее прыжки — увереннее.
«Ничего лишнего. Просто четко выполнила свою работу. Программа яркая, насыщенная, по сложности сейчас с ней никто даже близко не сравнится. А образ — шикарный. Прыжки с докруткой, на все плюсы. Классная дорожка шагов. Великолепная хореография, много рук. Причем не в статике — нужно отметить еще и работу корпусом», — сказал фигурист.
Комментируя выступление Евгении Медведевой, Плющенко отметил, что фигуристка «допустила маленькую помарочку».
«При выполнении каскада из тройного флипа и тройного тулупа, на втором прыжке у нее получился короткий выезд. Если у Алины все выкаты длинные, гибкие, чистые, то к Жене тут можно было придраться», — заметил олимпийский чемпион, однако добавил, что «речь идет о деталях, понятных разве что искушенному специалисту».
В целом, оценивая Загитову и Медведеву, фигурист заявил, что в их противостоянии «ничего не решено, шансы по-прежнему пятьдесят на пятьдесят», сравнив их конкуренцию с «уровнем Плющенко и Ягудина».
«Кто ошибется в произвольной, тот и проиграет. Учитывая высочайший уровень фигуристок, фатальной может оказаться даже крохотная помарка», — заключил спортсмен.
Напомним, звание олимпийской чемпионки в женском одиночном катании получила 15-летняя россиянка Алина Загитова. Это первая золотая медаль России в нынешней Олимпиаде. Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой не хватило всего 1,31 балла до результата соотечественницы и она стала обладательницей серебряной медали.
Загитова сделала все 11 прыжков во второй половине программы, что дало ей дополнительные очки, так как считается, что к этому времени спортсмены уже порядочно устают.
Западные СМИ отреагировали на успехи россиян с удивлением и плохо сдерживаемой неприязнью.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Тутберидзе рассказала об отношениях с Медведевой Трусова прокомментировала прыжки в четыре оборота на юниорском ЧМ Медведевой не разрешили выступать на ЧМ по фигурному катанию в Милане
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение