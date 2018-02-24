Плющенко объяснил победу Загитовой

Плющенко объяснил победу фигуристки Загитовой

Алина Загитова была увереннее и «злее», чем другие спортсменки, а ее программа была самой сложной — все это обеспечило россиянке победу, заявил фигурист Евгений Плющенко

«Этот суровый взгляд не сулил соперницам ничего хорошего. Всем видом показывала — выйду и разорву», — передает слова Плющенко «Спорт Экспресс». Спортсмен заявил, что обратил внимание на взгляд Загитовой «еще до выхода на лед, когда девчонок только представляли».

«Ничего лишнего. Просто четко выполнила свою работу. Программа яркая, насыщенная, по сложности сейчас с ней никто даже близко не сравнится. А образ — шикарный. Прыжки с докруткой, на все плюсы. Классная дорожка шагов. Великолепная хореография, много рук. Причем не в статике — нужно отметить еще и работу корпусом», — сказал фигурист. Он отметил, что Загитова «была злее», а ее прыжки — увереннее.

«При выполнении каскада из тройного флипа и тройного тулупа, на втором прыжке у нее получился короткий выезд. Если у Алины все выкаты длинные, гибкие, чистые, то к Жене тут можно было придраться», — заметил олимпийский чемпион, однако добавил, что «речь идет о деталях, понятных разве что искушенному специалисту». Комментируя выступление Евгении Медведевой , Плющенко отметил, что фигуристка «допустила маленькую помарочку».

«Кто ошибется в произвольной, тот и проиграет. Учитывая высочайший уровень фигуристок, фатальной может оказаться даже крохотная помарка», — заключил спортсмен. В целом, оценивая Загитову и Медведеву, фигурист заявил, что в их противостоянии «ничего не решено, шансы по-прежнему пятьдесят на пятьдесят», сравнив их конкуренцию с «уровнем Плющенко и Ягудина».

Напомним, звание олимпийской чемпионки в женском одиночном катании получила 15-летняя россиянка Алина Загитова. Это первая золотая медаль России в нынешней Олимпиаде. Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой не хватило всего 1,31 балла до результата соотечественницы и она стала обладательницей серебряной медали.

Загитова сделала все 11 прыжков во второй половине программы, что дало ей дополнительные очки, так как считается, что к этому времени спортсмены уже порядочно устают.

Западные СМИ отреагировали на успехи россиян с удивлением и плохо сдерживаемой неприязнью.