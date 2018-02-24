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Медведева рассказала о подарке Тутберидзе
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Медведева надеется, что ее медаль ОИ стала хорошим подарком Тутберидзе ко дню рождения 

ТАСС 24 февраля 2018
Фото: ТАСС
Серебряный призер Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в одиночном катании Евгения Медведева надеется, что эта медаль станет хорошим подарком ее тренеру Этери Тутберидзе, которая в субботу отмечает свой день рождения. Об этом Медведева рассказала ТАСС.
"Свой день рождения Этери Георгиевна практически целиком провела в полете, так сложилось, — рассказала Медведева. — Первое, что я сделала, когда проснулась, так это написала ей огромное сообщение, поздравила. Я надеюсь, что моя олимпийская медаль стала для нее хорошим подарком к этой дате".
18-летняя Медведева тренируется у Тутберидзе с семи лет. Тутберидзе является заслуженным тренером России, обладателем ордена "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени.
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