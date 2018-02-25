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Столбова и Климов пропустят ЧМ из-за травмы спортсменки
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Фигуристы Столбова и Климов пропустят чемпионат мира из-за травмы спортсменки 

ТАСС 25 февраля 2018
Фото: ТАСС
Олимпийские чемпионы командного турнира по фигурному катанию в Сочи Ксения Столбова и Федор Климов не выступят на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Милане, из-за травмы Столбовой. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
"С большим сожалением вынуждена объявить, что сезон для меня закончен, я не смогу участвовать на чемпионате мира в Милане. Но препятствия являются временными, у меня никогда не было недостатка в мотивации. Я скоро вернусь и буду готова достичь новых целей в своей карьере", — написала Столбова, сопроводив сообщение фотографией со своей загипсованной ногой.
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