Столбова и Климов пропустят ЧМ из-за травмы спортсменки

Олимпийские чемпионы командного турнира по фигурному катанию в Сочи Ксения Столбова и Федор Климов не выступят на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Милане, из-за травмы Столбовой. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
"С большим сожалением вынуждена объявить, что сезон для меня закончен, я не смогу участвовать на чемпионате мира в Милане. Но препятствия являются временными, у меня никогда не было недостатка в мотивации. Я скоро вернусь и буду готова достичь новых целей в своей карьере", — написала Столбова, сопроводив сообщение фотографией со своей загипсованной ногой.