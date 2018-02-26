Загитова ответила на критику американки

«И я с удовольствием понаблюдаю за её выступлением. Однако комментировать после не стану», — подчеркнула она. По словам россиянки, ей захотелось доказать Вагнер, что та «не права». Загитова предложила американке попробовать выступить на Олимпиаде с «идентичной программой».

«Придёт день и час, когда я начну думать, как Вагнер и другие критики. О чём говорить, если в нашей группе уже есть девочки, которые исполняют четверные прыжки», — рассказала она. В то же время Загитова отметила, что сейчас фигурное катание развивается очень быстро: сразу же после ее выступлений на юниорском уровне за ней «выстроилась очередь из желающих». Через несколько лет, по словам Загитовой, и этим «желающим» на смену придёт следующее поколение, а потом ещё одно.

Фигуристка подчеркнула, что будет «прилагать все усилия, чтобы как можно дольше оставаться на плаву».

Загитова стала обладательницей золотой медали в женском фигурном катании на Олимпиаде-2018. «Серебро» завоевала россиянка Евгения Медведева , а «бронза» досталась спортсменке из Канады Кейтлин Осмонд.

После произвольной программы, которую Загитова показала в рамках командных соревнований фигуристов, Вагнер раскритиковала выступление россиянки. Она заявила, что сначала Загитова «убивала время, а во второй половине только прыгала».