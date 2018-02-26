Загитова ответила на критику американки 

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что критика американской фигуристки Эшли Вагнер «подстегнула» ее. Об этом сообщает Russia Today.
По словам россиянки, ей захотелось доказать Вагнер, что та «не права». Загитова предложила американке попробовать выступить на Олимпиаде с «идентичной программой».
«И я с удовольствием понаблюдаю за её выступлением. Однако комментировать после не стану», — подчеркнула она.
В то же время Загитова отметила, что сейчас фигурное катание развивается очень быстро: сразу же после ее выступлений на юниорском уровне за ней «выстроилась очередь из желающих». Через несколько лет, по словам Загитовой, и этим «желающим» на смену придёт следующее поколение, а потом ещё одно.
«Придёт день и час, когда я начну думать, как Вагнер и другие критики. О чём говорить, если в нашей группе уже есть девочки, которые исполняют четверные прыжки», — рассказала она.
Фигуристка подчеркнула, что будет «прилагать все усилия, чтобы как можно дольше оставаться на плаву».
Загитова стала обладательницей золотой медали в женском фигурном катании на Олимпиаде-2018. «Серебро» завоевала россиянка Евгения Медведева, а «бронза» досталась спортсменке из Канады Кейтлин Осмонд.
После произвольной программы, которую Загитова показала в рамках командных соревнований фигуристов, Вагнер раскритиковала выступление россиянки. Она заявила, что сначала Загитова «убивала время, а во второй половине только прыгала».