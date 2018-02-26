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«Фотка на миллион»: снимок с Загитовой и Медведевой покорил Сеть
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«Фотка на миллион»: снимок с Загитовой и Медведевой покорил Сеть 

Рамблер 26 февраля 2018
Фото: Instagram
Российский хоккеист Кирилл Капризов, забросивший победную шайбу в финальном матче олимпийского турнира, на своей странице в Instagram опубликовал совместный снимок с фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, завоевавшими «золото» и «серебро» Игр-2018.
«Девчонки умницы», — так спортсмен подписал фотографию.
Фото 20-летнего Капризова, 18-летней Медведевой и 15-летней Загитовой собрало более 70 тысяч лайков и множество комментариев.
«Золотые! Молодые! Наше будущее!» — написала в комментариях tanyzaikaa.
Ее поддержали и другие пользователи, заявившие, что эти спортсмены — «гордость нации» и «золотой фонд России». Снимок назвали «фоткой на миллион».
«Золотая молодежь! В самом хорошем смысле этого слова!» — отметила anastasyarotova.
В обсуждении пользователи пришли к выводу, что в России «крутое новое поколение» спортсменов, благодаря усилиям и талантам которых и было получено олимпийское «золото».
Российские хоккеисты 25 февраля завоевали золотые медали хоккейного турнира Олимпиады в Пхёнчхане. В финальном матче россияне обыграли команду Германии со счетом 4:3, решающую шайбу в овертайме забросил Капризов.
Загитова стала обладательницей золотой медали в женском фигурном катании на Олимпиаде-2018. Медведева завоевала «серебро».
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