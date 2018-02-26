«Фотка на миллион»: снимок с Загитовой и Медведевой покорил Сеть

Российский хоккеист Кирилл Капризов , забросивший победную шайбу в финальном матче олимпийского турнира, на своей странице в Instagram опубликовал совместный снимок с фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой , завоевавшими «золото» и «серебро» Игр-2018.

Публикация от Kirill Kaprizov (@kirillkaprizov) Фев 25, 2018 в 7:47 PST «Девчонки умницы», — так спортсмен подписал фотографию.

«Золотые! Молодые! Наше будущее!» — написала в комментариях tanyzaikaa. Фото 20-летнего Капризова, 18-летней Медведевой и 15-летней Загитовой собрало более 70 тысяч лайков и множество комментариев.

«Золотая молодежь! В самом хорошем смысле этого слова!» — отметила anastasyarotova. Ее поддержали и другие пользователи, заявившие, что эти спортсмены — «гордость нации» и «золотой фонд России». Снимок назвали «фоткой на миллион».

В обсуждении пользователи пришли к выводу, что в России «крутое новое поколение» спортсменов, благодаря усилиям и талантам которых и было получено олимпийское «золото».

Российские хоккеисты 25 февраля завоевали золотые медали хоккейного турнира Олимпиады в Пхёнчхане. В финальном матче россияне обыграли команду Германии со счетом 4:3, решающую шайбу в овертайме забросил Капризов.

Загитова стала обладательницей золотой медали в женском фигурном катании на Олимпиаде-2018. Медведева завоевала «серебро».