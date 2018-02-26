Дерзкая победа Загитовой на Олимпиаде была предсказуема

23 февраля 15-летняя Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золотую медаль в соревнованиях в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане, опередив свою соотечественницу Евгению Медведеву более чем на балл. Девочки установили сразу два мировых рекорда, оставив позади более двадцати соперниц.

Детская мечта и судьбоносное имя Алина Загитова принесла российской сборной первую золотую награду на Олимпиаде-2018, получив в сумме 239,57 балла за короткую и произвольную программу. Ранее ее старшая соотечественница Евгения Медведева набрала 238,26 балла, завоевав "серебро".

Под покровительством Тутберидзе Алина родилась 18 мая 2002 года в Ижевске. Девочка росла в семье известного хоккейного тренера Ильназа Загитова , который по наставлению жены — ярой поклонницы фигурного катания — уже с раннего детства поставил Алину на коньки. Спорт, казалось бы, сопровождал юное дарование уже с самой колыбели: девочка была названа в честь легендарной гимнастки Алины Кабаевой, которая безмерно вдохновляла семью Загитовых. Поначалу наставления родителей не слишком воодушевляли еще совсем юную Алину: она несколько раз бросала фигурное катание из-за легкомысленного отношения к, как ей казалось, хобби. Однако в семь лет девочке пришло озарение — было решено полностью посвятить себя спорту.

Преодоление жутких травм Уже в 13-летнем возрасте Алина Загитова в своих успехах на пару голов опережала сверстниц, тренируясь у ижевского тренера Натальи Антиповой . Было решено попытать удачу в Москве и попасть в команду легендарного тренера Этери Тутберидзе, под покровительством которой уже блистали звезды российского спорта: Юлия Липницкая брала золото на ЧЕ, Сергей Воронов — серебро на Олимпиаде в Сочи. Однако на пути к мечте встали первые трудности: Тутберидзе оказалась слишком требовательной, а новая система подготовки еще только начала приживаться Загитовой. Девочка вылетела из группы, не отзанимавшись и трех месяцев. Алина осталась одна наедине с холодной столицей, проживая в квартире бабушки.

После потери тренера, ради которого пришлось возложить все на алтарь, пришли и новые беды: на одной из тренировок Алина неудачно упала, сломав руку, после чего заработала еще одну травму — перелом стопы на разминке перед Спартакиадой. Подавленная чередой неудач, Загитова чуть не похоронила свою мечту. Несмотря на это, Алина пыталась заново встать на коньки. Прогресс шел с невероятным трудом — в час по чайной ложке. Не в силах смотреть на мучения дочери, Загитовы решают вернуть девочку в родной Ижевск, а дальше история стала похожа на сюжет жизнеутверждающего кино. Неожиданно для всех Этери Тутберидзе предложила Алине вернуться в команду — этот шанс девочка упустить не могла. Молниеносный путь к вершине

Весь последующий период промчался для Алины будто через трамплин: от не самых впечатляющих результатов на юниорских турнирах России, Словении и Франции до высших наград в чемпионатах России и Европы. Далее последовало «серебро» на зимней Олимпиаде-2018 в командном турнире. Однако Кульминация в этой истории наступила 23 февраля 2018 года: лучший результат в женском одиночном катании — абсолютный мировой рекорд и долгожданное "золото" для нашей сборной.

"Это слезы выплеска эмоций. Наверное, я много чего держала в себе, я не могу точно определить, что это за эмоции. Просто чаша перелилась. Я всегда здраво оцениваю ситуацию. Алина вкалывала как много-много-много мужиков, чтобы добиться этой медали. Я видела это изо дня в день. " — комментирует подготовку Алины Загитовой ее старшая коллега Медведева. По словам Загитовой, она до сих пор не может поверить в свою победу. Еще вчера не известное в международном первенстве имя теперь номер один в мире! Два главных фаворита Олимпиады Алина Загитова и Евгения Медведева уже успели поблагодарить олимпийскую команду и лично президента за возможность представлять свою страну несмотря ни на что. Также молодые спортсменки выразили друг другу уважение и взаимоподдержку.

Вопреки свалившимся на плечи юной Алины трудностям, превозмогая физическую и ментальную боль от череды падений, она нашла в себе силы не сойти с намеченного пути. Невероятные выносливость и стойкость хрупкой 15-летней фигуристки, а также неподдельная любовь к своему делу помогли Загитовой забрать предназначенный ей титул мировой рекордсменки и стать гордостью страны. Теперь можно с уверенностью сказать, что имена девочек, а также новый триумф в портфолио звездного тренера Этери Тутберидзе увековечены в истории мирового спорта.