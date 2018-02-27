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Отец Загитовой рассказал о несчастном случае в семье
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Алина Загитова разбилась в ДТП 

Дни.ру 27 февраля 2018
Отец олимпийской чемпионки Ильназ Загитов рассказал о несчастном случае, который произошел в семье несколько лет назад. Однажды Алина вместе с матерью попала в ДТП, возвращаясь с тренировки.
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Тренер хоккейной команды "Ижсталь" Ильназ Загитов поделился подробностями страшного дня, когда произошла авария. Тогда семья жила в Ижевске.
"Одно время в Ижевске работал только один дворец — льда не хватало, поэтому Лейсан возила дочку за 60 километров в Татарстан, в город Агрыз. Часто два раза в день. Однажды они в аварию попали, но жена не виновата", — приводит слова отца Алины "Советский спорт".
"С второстепенной дороги неожиданно выскочила машина и ударила нашу Toyota в бок — она улетела в кювет, чудом не перевернулась. Мы только с командой на базу заехали, и тут жена звонит: "Мы в аварию попали!" Я сразу на трассу помчался", — вспомнил Ильназ.
К счастью, ни Алина, ни Лейсан не пострадали, разбился только автомобиль.
"Машина изрядно была помята. Как могли, отремонтировали", — рассказал Загитов.
Как писали Dni.Ru, российская фигуристка Алина Загитова выиграла соревнование одиночниц на Олимпиаде в Пхенчхане. Это была первая золотая медаль России на Играх-2018.
В произвольной программе 15-летняя Загитова набрала 156,65 балла, заняв первое место. После короткой программы юная россиянка также оказалась первой, попутно установив мировой рекорд. Общий балл — 239,57.
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