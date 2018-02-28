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«Она так не умеет»: Жулин осадил фигуристку Вагнер
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«Она так не умеет»: Жулин осадил Вагнер 

Рамблер 28 февраля 2018
Фото: ТАСС
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал RT критику американской фигуристки Эшли Вагнер в адрес россиянки Алины Загитовой.
Ранее американка заявила, что программа, показанная Загитовой на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане и принесшая ей золотую медаль, «впечатляет технически», но «страдает от отсутствия артистизма».
Жулин считает, что Вагнер права «с какой-то точки зрения», но «таковы правила». По его словам, не все фигуристы способны выполнять прыжки в конце программы из-за накопленной усталости, а Загитова смогла, что и принесло ей золото. Тренер уверен, что на месте россиянки Вагнер делала бы то же самое, «но она так не умеет».
«На ее месте я бы сидел тихо и не высовывался», — посоветовал он.
В индивидуальных соревнованиях фигуристок на Олимпийских играх в Южной Корее Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе, а после произвольной программы заняла первое место по сумме баллов и выиграла соревнования, опередив другую представительницу сборной России Евгению Медведеву.
 Ещё 5 источников 
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