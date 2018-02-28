«Она так не умеет»: Жулин осадил фигуристку Вагнер

Ранее американка заявила, что программа, показанная Загитовой на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане и принесшая ей золотую медаль, «впечатляет технически», но «страдает от отсутствия артистизма».

«На ее месте я бы сидел тихо и не высовывался», — посоветовал он.

Жулин считает, что Вагнер права «с какой-то точки зрения», но «таковы правила». По его словам, не все фигуристы способны выполнять прыжки в конце программы из-за накопленной усталости, а Загитова смогла, что и принесло ей золото. Тренер уверен, что на месте россиянки Вагнер делала бы то же самое, «но она так не умеет».